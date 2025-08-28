DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,43 -3,0%Dow45.519 -0,3%Nas21.455 -1,2%Bitcoin92.784 -3,7%Euro1,1697 +0,2%Öl68,16 -0,2%Gold3.443 +0,7%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus
EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet
NYSE-Handel im Blick

Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter

29.08.25 20:02 Uhr
Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter | finanzen.net

Der Dow Jones fällt am fünften Tag der Woche.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,24 Prozent tiefer bei 45.529,21 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,384 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,122 Prozent auf 45.581,03 Punkte an der Kurstafel, nach 45.636,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 45.616,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 45.377,21 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,167 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.632,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.05.2025, wies der Dow Jones 42.215,73 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.08.2024, wurde der Dow Jones auf 41.335,05 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 7,40 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45.757,84 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36.611,78 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit American Express (+ 1,43 Prozent auf 331,68 USD), UnitedHealth (+ 1,29 Prozent auf 306,19 USD), Chevron (+ 1,07) Prozent auf 161,02 USD), Procter Gamble (+ 0,93 Prozent auf 157,09 USD) und Johnson Johnson (+ 0,83 Prozent auf 176,91 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Caterpillar (-4,36 Prozent auf 415,93 USD), NVIDIA (-3,40 Prozent auf 174,05 USD), IBM (-1,57 Prozent auf 241,88 USD), Amazon (-1,23 Prozent auf 228,75 USD) und 3M (-1,05 Prozent auf 155,90 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 30.465.444 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,797 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Merck-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

