3M Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von 3M

Kurs der 3M

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die 3M-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 152,44 USD.

Die 3M-Aktie musste um 20:06 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 152,44 USD. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 151,91 USD. Bei 154,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 124.676 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Gewinne von 7,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 122,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 19,59 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.

3M ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

3M wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 7,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

