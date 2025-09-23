DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.124 -0,4%Nas22.490 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1737 -0,7%Öl69,16 +2,0%Gold3.720 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kursentwicklung im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend billiger

24.09.25 20:24 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 154,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
132,24 EUR 0,26 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 154,73 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 154,59 USD. Bei 156,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 113.332 3M-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 5,65 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,78 Prozent.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,94 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 18.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mrd. USD – ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen