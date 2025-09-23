3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 154,73 USD.
Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 154,73 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 154,59 USD. Bei 156,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 113.332 3M-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 5,65 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,78 Prozent.
Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,94 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 18.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mrd. USD – ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.
In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
