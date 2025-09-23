DAX23.664 +0,2%ESt505.468 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.354 +0,1%Nas22.575 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1733 -0,7%Öl68,65 +1,3%Gold3.756 -0,2%
Kursverlauf

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

24.09.25 16:09 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von 3M gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 155,05 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
132,48 EUR 0,50 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 155,05 USD. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 155,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,08 USD. Bisher wurden heute 31.545 3M-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 164,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 5,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,58 USD ab. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 20,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen.

Am 18.07.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mrd. USD – ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,92 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen