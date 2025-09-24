3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 153,37 USD.

Die 3M-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 153,37 USD abwärts. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,70 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.508 3M-Aktien.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 6,48 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 122,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 3,61 USD aus.

Am 18.07.2025 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD gegenüber 2,07 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,92 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.net

