Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz
Aktie im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagnachmittag mit Kursplus

26.09.25 16:10 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von 3M gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
132,00 EUR 1,30 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 3M konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 154,22 USD. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 154,33 USD. Bei 153,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.918 3M-Aktien umgesetzt.

Bei 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,52 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,94 USD.

Am 18.07.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,07 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,26 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 3M am 28.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,92 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

In eigener Sache

3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen