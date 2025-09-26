DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.271 +0,1%Nas22.566 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,69 -3,0%Gold3.827 +1,7%
Aktie im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Montagabend gefragt

29.09.25 20:25 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von 3M. Die 3M-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 153,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
130,32 EUR 0,02 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,6 Prozent auf 153,76 USD. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 153,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,94 USD. Zuletzt wechselten 123.116 3M-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (164,00 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Gewinne von 6,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Abschläge von 20,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 3,61 USD aus.

Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,07 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat 3M im vergangenen Quartal 6,34 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 3M 6,26 Mrd. USD umsetzen können.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2025 7,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

mehr Analysen