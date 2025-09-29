3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagabend nahe Nulllinie

So entwickelt sich 3M

Die Aktie von 3M hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die 3M-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 154,03 USD an der Tafel.

Bei der 3M-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 154,03 USD. Die 3M-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,50 USD an. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 152,46 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 153,96 USD. Bisher wurden heute 83.858 3M-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 164,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 6,47 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 20,42 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.

Am 18.07.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,42 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 7,92 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

