DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.258 -0,1%Nas22.571 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1736 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.844 +0,3%
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
So entwickelt sich 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagabend nahe Nulllinie

30.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von 3M hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die 3M-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 154,03 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
130,84 EUR -0,54 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der 3M-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 154,03 USD. Die 3M-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,50 USD an. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 152,46 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 153,96 USD. Bisher wurden heute 83.858 3M-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 164,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 6,47 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 20,42 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.

Am 18.07.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,42 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 7,92 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

