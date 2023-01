3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zieht am Mittag an

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 104,26 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 3M-Aktie bisher bei 104,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.616 3M-Aktien.

Am 26.01.2022 markierte das Papier bei 155,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 32,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2023 (103,66 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 0,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 24.01.2023 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.100,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.612,00 USD in den Büchern gestanden.

Die 3M-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2023 8,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

