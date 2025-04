Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags

Index-Performance

Der S&P 500 zeigt am Dienstag eine positive Tendenz.

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,51 Prozent stärker bei 5.236,01 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 41,537 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 1,14 Prozent auf 5.216,81 Punkte an der Kurstafel, nach 5.158,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5.309,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.207,67 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Wert von 5.667,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2025, notierte der S&P 500 bei 6.086,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.010,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 fiel der Index bereits um 10,78 Prozent. Bei 6.147,43 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Equifax (+ 13,80 Prozent auf 245,00 USD), Invesco (+ 8,71 Prozent auf 13,55 USD), Pentair (+ 8,37 Prozent auf 85,57 USD), 3M (+ 7,52 Prozent auf 135,57 USD) und PulteGroup (+ 7,10 Prozent auf 99,72 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Northrop Grumman (-14,63 Prozent auf 453,60 USD), Raytheon Technologies (-10,34 Prozent auf 113,08 USD), Halliburton (-6,66 Prozent auf 20,46 USD), Kimberly-Clark (-2,89 Prozent auf 136,02 USD) und NOV (-1,67 Prozent auf 12,08 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24.905.289 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,522 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 1.200,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

