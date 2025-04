Zollstreit eskaliert weiter: Asiens Börsen uneins -- VW wegen Auto-Zöllen im Dialog mit US-Regierung -- DHL, Gold im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex präsentierte sich im Handel am Gründonnerstag etwas tiefer. So startete der DAX zwar Plus, rutschte im Anschluss jedoch in die Verlustzone und verharrte dort. Zum Handelsschluss verlor der deutsche Leitindex 0,49 Prozent auf 21.205,86 Punkte.

Der TecDAX gab unterdessen bereits zu Beginn leicht nach und baute sein Minus im weiteren Verlauf bis auf schlussendlich 1,2 Prozent bei 3.412,85 Zählern aus. Auch am Gründonnerstag ließ der anhaltende globale Zollkonflikt die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht los. Vor dem langen Osterwochenende dürften viele Anleger außerdem vorsichtiger agiert und zur Gewinnsicherung geneigt haben, meinte Martin Utschneider, Charttechnik-Experte bei Finanzethos laut dpa. Kurzfristige Gewinnmitnahmen waren daher nicht ausgeschlossen. Im Fokus stand zudem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Dabei wurde der Zinsentscheidung um 25 Basispunkte gesenkt. Beobachter hatten angesichts der anhaltenden Belastungen durch den Handelskonflikt bereits mit einer Lockerung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.





An den Börsen in Europa waren am Donnerstag die Verkäufer in der Überzahl. Der EURO STOXX 50 startete marginal höher, zeigte sich anschließend jedoch in Rot, wo er die Sitzung 0,63 Prozent tiefer bei 4.935,34 Zählern beendete. Der anhaltende globale Handelskonflikt bestimmte das Geschehen an den europäischen Aktienmärkten auch am Donnerstag. Hoffnung auf Fortschritte lieferten jedoch die jüngsten Gespräche zwischen den USA und Japan. Im Fokus stand außerdem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), bei der der Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt wurde. Beobachter hatten angesichts der anhaltenden Belastungen durch den Handelskonflikt bereits mit einer Lockerung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.





Die US-Börsen gaben im Donnerstagshandel nach. Der Dow Jones schloss mit einem Verlust von 1,33 Prozent bei 39.142,23 Punkten, nachdem er bereits früh klar ins Minus gefallen war.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite beendet die Sitzung letztlich bei 16.286,45 Zählern um 0,13 Prozent schwächer. Zum Handelsauftakt hatte er noch zugelegt, dann im Anschluss jedoch mehrfahc zwischen Gewinnen und Verlusten geschwankt. Vor dem langen Osterwochenende war die Stimmung an den US-Börsen gemischt. Der NASDAQ-Index wurde teilweise von starken Zahlen des Chipkonzerns TSMC gestützt. Belastend auf den Dow Jones wirkte hingegen der Kursrückgang bei US-Krankenversicherern - allen voran bei UnitedHealth. Zusätzlich trübte die Stimmung am Markt eine erneute verbale Attacke von US-Präsident Donald Trump gegen Fed-Chef Jerome Powell. Trump warf Powell auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social vor, bei Zinssenkungen zu zögerlich zu handeln, und forderte erneut dessen Rücktritt. Seiner Ansicht nach hätte die US-Notenbank die Leitzinsen bereits in diesem Jahr senken müssen. Powell sei "immer zu spät und falsch", so der Präsident.

Powell hatte zuletzt angesichts der aggressiven Zollpolitik Trumps vor steigender Inflation und einem verlangsamten Wirtschaftswachstum gewarnt. Hoffnung machte hingegen ein als "sehr produktiv" bezeichnetes Treffen zwischen US-Präsident Trump und der japanischen Delegation.

Berichte über Chinas Verhandlungsbereitschaft sorgten derweil jedoch kaum für Optimismus. Marktstratege Michael Brown sprach laut Dow Jones Newswires von "zu vielen Wenns und Abers" - ein Zeichen dafür, wie sehr Anleger aktuell auf positive Impulse hoffen.