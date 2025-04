Behörde zahlt für Dienste

Palantir hat einen neuen Großauftrag zu vermelden. Am Markt kommen diese Neuigkeiten gut an. Der Auftraggeber ist die US-Einwanderungsbehörde.

Nachdem der Softwarekonzern Palantir erst kürzlich einen Auftrag der NATO erhalten hat, in dessen Rahmen die Datenanalysefirma maßgeschneiderte, hochmoderne KI-Fähigkeiten für das Militärbündnis entwickeln soll, werden die Auftragsbücher nun weiter gefüllt.

Vertrag mit US-Bundesbehörde

Der neueste Aufraggeber ist dabei die US-Einwanderungsbehörde, wie "Business Insider" berichtet. Demnach gehe aus Bundesunterlagen ein Auftrag im Wert von 30 Millionen US-Dollar von Seiten der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE hervor.

Im Rahmen des Auftrags soll Palantir ein so genanntes Immigration Lifecycle Operating System (IMOS) entwickeln, das bei Abschiebungen eingesetzt werden soll. Es handele sich dabei um Software-Erweiterungen zur Verfolgung von Selbstabschiebungen und von Einwanderern, die ihr Visum überzogen haben, berichtet das Portal.

Ziel des Systems soll es sein, den "Zeit- und Ressourcenaufwand" für die Auswahl und Festnahme von Einwanderern auf der Grundlage der Prioritäten der ICE-Durchsetzung zu minimieren. Das Vertragsdokument, in das Business Insider eigenen Angaben zufolge Einblick bekommen hat, habe neben "gewalttätigen Kriminellen" und "Mitgliedern bekannter transnationaler krimineller Organisationen" darüber hinaus die Überschreitung der Visumspflicht als eine Abschiebepriorität genannt. Am 25. September 2025 solle der Prototyp ausgeliefert werden.

Nachrichten kommen am Markt gut an

Die Vertragsdetails, die Palantir bislang noch nicht offiziell bestätigt hat, waren bereits am Karfreitag bekannt geworden, reagieren konnte die Palantir-Aktie aber erst im Handel am Ostermontag, wo sie allerdings angesichts einer schwachen allgemeinen Marktlage 3,18 Prozent auf 90,80 US-Dollar verlor. Am Dienstag ist die Marktstimmung unterdessen freundlicher: Palantir-Titel gewinnen vorbörslich an der NASDAQ 2,51 Prozent auf 93,08 US-Dollar.



