Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 143,79 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 143,79 USD. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,58 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.221.597 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,22 USD erreichte der Titel am 27.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,23 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 577,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 05.05.2025. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent auf 883,86 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 634,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Palantir-Bilanz für Q2 2025 wird am 11.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,582 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

