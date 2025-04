Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Gewinne

Index-Performance im Blick

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,65 Prozent stärker bei 38.799,83 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,556 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,93 Prozent höher bei 38.906,04 Punkten, nach 38.170,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38.516,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39.272,03 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41.985,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.156,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2024, wurde der Dow Jones mit 38.239,98 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,47 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45.054,36 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 7,52 Prozent auf 135,57 USD), Amazon (+ 3,60 Prozent auf 173,34 USD), Travelers (+ 3,54 Prozent auf 258,42 USD), American Express (+ 3,31 Prozent auf 250,54 USD) und Apple (+ 2,84 Prozent auf 198,65 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Home Depot (-1,33 Prozent auf 308,20 EUR), Verizon (-0,65 Prozent auf 42,65 USD), UnitedHealth (-0,41 Prozent auf 423,59 USD), Johnson Johnson (-0,27 Prozent auf 156,50 USD) und Merck (+ 0,42 Prozent auf 78,18 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24.905.289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,522 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net