3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die 3M-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:04 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 91,19 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 91,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,41 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.394 3M-Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 149,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 63,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 88,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 2,51 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 25.04.2023. Das EPS belief sich auf 1,97 USD gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.700,00 USD – eine Minderung von 12,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.829,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von 3M wird am 25.07.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,63 USD im Jahr 2023 aus.

