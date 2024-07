Kurs der 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M wird am Montagnachmittag ausgebremst

29.07.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 125,27 USD.

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 125,27 USD. Die 3M-Aktie sank bis auf 124,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,22 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 455.409 3M-Aktien. Am 29.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 71,47 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 6,00 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 26.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 USD, nach -12,35 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,26 Mrd. USD im Vergleich zu 8,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Am 22.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von 3M veröffentlicht werden. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,23 USD je 3M-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur 3M-Aktie S&P 500 aktuell: S&P 500 letztendlich auf grünem Terrain Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge 3M-Aktie steigt zweistellig: 3M wird zuversichtlicher

