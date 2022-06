PATRIZIA-Aktie gesucht: PATRIZIA Infrastructure beteiligt sich an Biomet

Die Transaktion hat den Angaben zufolge ein Volumen von 75 Millionen Euro. Sie umfasst eine Eigenkapitalbeteiligung und ein Investitionsprogramm, wie der Immobilien- und Infrastruktur-Asset Manager mitteilte, der im SDAX notiert ist.

Biomet ist laut Mitteilung "ein vertikal integrierter Biomethan-LNG Hersteller aus Bioabfällen, der Europas größte Anlage in diesem Industriezweig sein wird". Das Unternehmen entwickelt derzeit zwei neue Anlagen, darunter eine Biomethananlage und eine LNG-Verflüssigungsanlage, beide etwa 40 Kilometer südlich von Mailand. Die Verflüssigungsanlage soll im Sommer 2022, die Biogasanlage im Dezember 2022 und die vier Biomethanaufbereitungsanlagen bis 2024 in Betrieb genommen werden.

Biomet werde die erste Anlage in Italien sein, die direkt an das nationale Gastransportnetz SNAM angeschlossen sein und über eine eigene Tankstelle verfügen wird. Die Anlage soll auch an wichtige Autobahnen angeschlossen werden, um die Abfallströme von Mittel- nach Norditalien zu nutzen. Darüber hinaus soll sie in vier Anlagen Biomethan durch die Aufbereitung von Biogas aus landwirtschaftlichen Rohstoffen produzieren.

Biogas und Bio-LNG leisten einen wichtigen Beitrag zu den Zielen der EU, den Primärenergieverbrauch und CO2-Emissionen zu senken. Laut Mitteilung ist Italien nach Deutschland der zweitgrößte Markt für Biogas in der EU, mit bisher 2 Milliarden produzierten Kubikmetern.

Durch die Beteiligung will PATRIZIA einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrs in Italien leisten sowie bei der Energiewende und der Unterstützung italienischer landwirtschaftlicher Gemeinden.

Die PATRIZIA-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,13 Prozent auf 10,76 Euro.

DJG/uxd/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PATRIZIA AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PATRIZIA AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PATRIZIA AG

Bildquellen: Patrizia Immobilien