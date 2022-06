McDonald's-Aktie etwas tiefer: McDonald's mit neuem Finanzvorstand

Ian Borden folge am 1. September auf Kevin Ozan, teilte das Unternehmen am Montag in Chicago mit. Ozan, seit 2015 Finanzvorstand, übernehme im Konzern die Rolle als Vice-President für strategische Initiativen und werde Mitte 2023 in den Ruhestand gehen. Borden kann auf fast 30 Jahre bei McDonald's zurückblicken und ist derzeit für das internationale Geschäft verantwortlich, wie es weiter hieß.

Die McDonald's-Aktie notiert im Handel an der NYSE zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 247,53 US-Dollar.

/nas/jha/

CHICAGO (dpa-AFX)

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com, Pola Damonte / Shutterstock.com