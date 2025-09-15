DAX23.390 -1,5%ESt505.387 -1,0%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.754 -0,3%Nas22.331 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,19 +1,1%Gold3.682 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Aktie im Blick

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

16.09.25 16:10 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AbbVie befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 216,76 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
181,80 EUR -2,40 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AbbVie befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 216,76 USD ab. Die AbbVie-Aktie gab in der Spitze bis auf 216,75 USD nach. Bei 218,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 85.096 AbbVie-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 221,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 2,28 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 163,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 24,39 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,54 USD belaufen.

Am 31.07.2025 äußerte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,77 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,42 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,03 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen