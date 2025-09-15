AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AbbVie befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 216,76 USD ab.

Das Papier von AbbVie befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 216,76 USD ab. Die AbbVie-Aktie gab in der Spitze bis auf 216,75 USD nach. Bei 218,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 85.096 AbbVie-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 221,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 2,28 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 163,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 24,39 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,54 USD belaufen.

Am 31.07.2025 äußerte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,77 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,42 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,03 USD im Jahr 2025 aus.

