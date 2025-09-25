AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie präsentiert sich am Freitagabend fester

So bewegt sich AbbVie

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 219,55 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 219,55 USD zu. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 220,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 220,63 USD. Zuletzt wechselten via New York 261.545 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 225,12 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,54 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 163,90 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,35 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,54 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 12,03 USD je Aktie aus.

