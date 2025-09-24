DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow45.962 -0,4%Nas22.373 -0,6%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1660 -0,7%Öl69,51 +0,6%Gold3.747 +0,3%
So entwickelt sich AbbVie

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie wird am Donnerstagabend ausgebremst

25.09.25 20:24 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie wird am Donnerstagabend ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 218,88 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
AbbVie Inc
187,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 218,88 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die AbbVie-Aktie bis auf 218,07 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 220,10 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 282.889 Aktien.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 225,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,85 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,12 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,54 USD aus.

Am 31.07.2025 lud AbbVie zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AbbVie einen Umsatz von 14,46 Mrd. USD eingefahren.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

mehr Analysen