Kursverlauf

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend mit negativen Vorzeichen

24.09.25 20:24 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 219,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
187,20 EUR -2,60 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie notierte um 20:06 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 219,12 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 218,54 USD. Mit einem Wert von 222,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 202.065 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Bei 225,12 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,20 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,54 USD je Aktie ausschütten.

AbbVie gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 24.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

