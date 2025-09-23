AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AbbVie am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 219,86 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 219,86 USD ab. Bei 219,86 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.047 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,12 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 2,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2024 (163,90 USD). Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 25,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,54 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die AbbVie-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 12,03 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen