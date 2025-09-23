DAX23.664 +0,2%ESt505.468 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.354 +0,1%Nas22.575 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1733 -0,7%Öl68,65 +1,3%Gold3.756 -0,2%
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Aktienkurs aktuell

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AbbVie am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 219,86 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
189,20 EUR -0,60 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 219,86 USD ab. Bei 219,86 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.047 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,12 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 2,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2024 (163,90 USD). Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 25,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,54 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 12,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

