AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Donnerstagnachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 221,65 USD.

Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Die AbbVie-Aktie zog in der Spitze bis auf 222,11 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 220,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.759 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,12 USD an. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 1,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,05 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 15,42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent gesteigert.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,03 USD im Jahr 2025 aus.

