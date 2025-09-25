AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 220,14 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 220,14 USD nach oben. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 220,63 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 220,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.782 AbbVie-Aktien.
Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,12 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 2,21 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 34,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,54 USD ausgeschüttet werden.
Am 31.07.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen
Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer
S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab
Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com
Nachrichten zu AbbVie Inc
Analysen zu AbbVie Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|29.04.2019
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.2018
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|02.02.2018
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
|25.09.2017
|AbbVie Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.04.2019
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.2018
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|23.10.2015
|AbbVie Buy
|UBS AG
|17.04.2015
|AbbVie Outperform
|BMO Capital Markets
|06.01.2015
|AbbVie Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|25.09.2017
|AbbVie Neutral
|UBS AG
|15.03.2016
|AbbVie Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.2015
|AbbVie Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2018
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen