AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 220,14 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 220,14 USD nach oben. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 220,63 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 220,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.782 AbbVie-Aktien.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,12 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 2,21 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 34,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,54 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

