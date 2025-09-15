AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Dienstagabend im Minusbereich
Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 216,71 USD.
Um 20:07 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 216,71 USD ab. In der Spitze büßte die AbbVie-Aktie bis auf 215,92 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,33 USD. Bisher wurden heute 214.096 AbbVie-Aktien gehandelt.
Am 12.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 163,90 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 24,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,54 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2025. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,77 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,03 USD je AbbVie-Aktie.
