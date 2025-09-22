AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie steigt am Abend
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 220,99 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 220,99 USD zu. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 222,11 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,75 USD. Bisher wurden via New York 210.594 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 225,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,54 USD belaufen.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.
Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,03 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen