AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagnachmittag nahezu unverändert

So entwickelt sich AbbVie

Die Aktie von AbbVie zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die AbbVie-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 220,74 USD.

Die AbbVie-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 220,74 USD. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 221,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die AbbVie-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 220,00 USD aus. Bei 220,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 67.981 AbbVie-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 225,12 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 1,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 34,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,54 USD belaufen.

AbbVie gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

