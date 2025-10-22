AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 229,78 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 229,78 USD. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 229,13 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,67 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 249.741 AbbVie-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 244,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,54 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 163,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 28,67 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,53 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.

Am 31.07.2025 lud AbbVie zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 30.10.2026 dürfte AbbVie die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 10,51 USD je Aktie aus.

