Wird Eli Lilly "das neue Apple"? Goldman Sachs-Studie erwartet massiven Kursanstieg bei NYSE-Titel Eli Lilly-Aktie

Abnehmspritze Zepbound

Der Wachstumsmarkt rund um die sogenannte Abnehmspritze sorgte 2023 bei den führenden Unternehmen Eli Lilly und Novo Nordisk für massive Kursgewinne. Doch das Ende der Fahnenstange dürfte vor allem bei Eli Lilly noch längst nicht erreicht sein, meinen Goldman Sachs-Analysten und vergleichen das US-Pharmaunternehmen mit Apple.

• 2023: Beeindruckende Rally von Eli Lilly und Novo Nordisk dank Abnehmmittel

• Goldman Sachs-Studie erwartet enormen Geldregen durch das neue Medikament

• Eli Lilly-Aktie: Fast alle Analysten sind bullish

Das Börsenjahr 2023 wurde so sehr von dem Hype rund um die beeindruckenden Fortschritte der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) dominiert, dass ein weiterer Mega-Trend beinahe unbemerkt vonstatten ging: Die als revolutionär angepriesene Abnehmspritze, die im Pharma-, aber auch im Konsumgütersektor für massive Verschiebungen sorgen könnte.

Neben dem dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk, das nach einer beachtlichen Rally im vergangenen Jahr den französischen Mode-Giganten LVMH als wertvollstes europäisches Unternehmen ablöste, steht hierbei vor allem ein US-Traditionsunternehmen im Fokus der Analysten und Anleger: Eli Lilly.

Während Novo Nordisk mit der äußerst erfolgreichen Abnehmspritze Wegovy bereits seinen Appetitzügler auf den Markt gebracht hat, soll Eli Lilly schon bald mit seinem Konkurrenzprodukt Zepbound nachziehen. Das von Eli Lilly entwickelte, quasi identische Diabetes-Medikament namens Mounjaro, das mit Tirzepatid denselben aktiven Wirkstoff wie Zepbound hat, ist hingegen bereits auf dem Markt. Mounjaro erfreut sich einer so hohen Nachfrage, dass Eli Lilly kaum mit der Auslieferung hinterherkommt. Auch wenn Eli Lilly nach eigenen Angaben damit rechnet, dass Zepbound schneller zu einer größeren Gewichtsabnahme als das Konkurrenzprodukt Wegovy führt, kann laut Goldman Sachs davon ausgegangen werden, dass die beiden Unternehmen den wachsenden Markt weitgehend unter sich aufteilen werden.

Goldman Sachs hält Abnehmspritze Zepbound für sehr effektiv

Trotz eines Anstieges der Eli Lilly-Aktie von 77 Prozent im vergangenen Jahr und einer Überbewertung nach traditionellen Maßstäben sehen die Aktienexperten von der US-Investmentbank Goldman Sachs ein hohes Kurspotenzial. Die jüngst veröffentlichte Goldman Sachs-Studie zeigte sich sichtlich beeindruckt von dem Potenzial des Abnehmmittels Zepbound. Das neue Medikament von Eli Lilly zeige tatsächlich eine sehr effektive Wirkung bei der Linderung von Fettleibigkeit, einer der größten Volkskrankheiten der Welt. Allein in den USA leiden über 100 Millionen an Adipositas, wie John Marshall, der Leiter der Goldman Sachs-Studie, schreibt. Zudem erwartet Marshall, dass die Krankenkassen die Kosten für Adipositas-Medikamente übernehmen, da diese langfristig deutlich weniger kosten als größere Operationen.

Studie vergleicht Eli Lilly mit Apple oder Amazon

Goldman Sachs geht sogar so weit, Eli Lilly mit Apple oder Amazon zu vergleichen. Anfangs verkauften die heutigen Tech-Giganten lediglich Computer beziehungsweise Bücher, schufen aber nach und nach leistungsstarke Produktplattformen, die heutzutage für Milliarden von Nutzern unerlässlich sind. Wie diese Unternehmen, so Goldman, könnten Eli Lilly und auch Novo Nordisk in Bereiche expandieren, die die meisten Anleger noch nicht in Betracht gezogen haben. Der Pharmasektor werde aufgrund des weltweit steigenden Durchschnittsalters und vieler gewichtiger Fortschritte in der Forschung immer wichtiger.

Eli Lilly eindeutig auf dem Wachstumspfad

Zumindest die vergangenen Geschäftszahlen von Eli Lilly zum dritten Quartal 2023 deuten tatsächlich auf ein enormes Wachstum hin. Zwischen Juli und September steigerte der Pharmakonzern seine Erträge im Jahresvergleich um satte 37 Prozent auf rund 9,5 Milliarden US-Dollar. Wegen der Übernahme einiger Unternehmen sank zwar der Gewinn auf nur noch 95 Millionen US-Dollar (im Vorjahr: 1,8 Milliarden US-Dollar). Allerdings fassten die Anleger dies als eine effektive Wachstumsstrategie auf und schickten die Aktien im Nachgang der Zahlen um gut 4 Prozent nach oben.

Dieses Kursniveau kann die Eli Lilly-Aktie 2028 erreichen

In den kommenden Jahren dürfte immer deutlicher werden, welches Potenzial Eli Lilly aufweise. Goldman erwartet, dass Eli Lilly in den nächsten fünf Jahren mehr als ein Dutzend Studien veröffentlichen wird. Wenn allein die Hälfte der Studien erfolgreich ablaufe, werde die Lilly-Aktie 2028 etwa 840 US-Dollar wert sein, ist der Goldman Sachs-Studie zu entnehmen. Falls hingegen noch mehr als die Hälfte der Studien mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden, könnte der Kursanstieg noch viel höher ausfallen, meint das Team um Marshall. Eli Lilly sei insgesamt hervorragend positioniert in einem Mega-Wachstumsmarkt: Bis 2030 sollen sich die Umsätze Goldman Sachs zufolge mit Abnehmpräparaten versechszehnfachen können: von aktuell rund sechs Milliarden auf 100 Milliarden Dollar, wie die "tagesschau" berichtet.

Eli Lilly-Aktie: Fast alle Analysten sind bullish eingestellt - und auch Jim Cramer

Die Goldman Sachs-Analysten sind mit ihrer Zuversicht für die Eli Lilly-Aktie nicht allein. Im Gegenteil, von den 20 beobachtenden Analysten raten "TipRanks"-Angaben zufolge 18 zum Kauf und nur zwei zum Halten - keiner rät hingegen zum Verkauf der Papiere. Nach der imposanten Rally der Eli Lilly-Anteilsscheine scheint das Gros der Analysten das Kurspotenzial allerdings zumindest vorerst für begrenzt zu halten: So liegt das durchschnittliche Kursziel von 660,29 US-Dollar nur noch 2,7 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau von 642,92 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 12. Januar 2024).

Zu den Eli Lilly-Bullen gesellte sich im November auch der berühmt-berüchtigte Börsenexperte Jim Cramer. In seiner "CNBC"-Sendung zeigte er sich vom Erfolg der Abnehmspritze überzeugt: "[...] sobald diese Wundermittel in Massenproduktion hergestellt werden, und insbesondere, wenn sie in Pillenform erhältlich sind, werden die Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk meiner Meinung nach viel höher sein als heute", so Cramer, der sogar von "revolutionären" Medikamenten spricht. Auch wenn schon durchaus viel Positives in den Aktien der beiden führenden Abnehmmittel-Hersteller eingepreist sei, dürfte es Cramer zufolge weiter bergauf gehen.

