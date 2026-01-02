DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.692 ±0,0%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Dezember 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Dezember 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr

03.01.26 16:04 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Zu Beginn des neuen Jahres hat die Bundesregierung ihre Abschiebungen von Deutschland nach Afghanistan fortgesetzt. Bei den beiden Afghanen handelte es sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums um Straftäter.

Wer­bung

Eine Sprecherin bestätigte in Berlin einen Bericht der "Bild" über die Rückführung eines in Bayern wegen schwerer Körperverletzung und Drogendelikten mehrfach verurteilten Mannes. "Bundespolizisten übergaben den Mann und konsularische Papiere auf dem Flughafen an Taliban-Offizielle", hatte das Blatt berichtet. Angewendet worden sei ein neu etablierter Mechanismus der Einzelabschiebung. Wie die Sprecherin weiter mitteilte, wurde am Freitag zudem ein weiterer afghanischer Straftäter per Linienflug nach Afghanistan gebracht.

Dritte Abschiebung nach neuem Mechanismus

"Dies war bereits der dritte Straftäter, der innerhalb kürzester Zeit mit dem neu etablierten Mechanismus abgeschoben werden konnte", so die Sprecherin. "Im Jahr 2025 wurden 83 Straftäter nach Afghanistan zurückgeführt."

Kurz vor Weihnachten war bereits ein mehrfach verurteilter Straftäter aus Bayern nach Afghanistan abgeschoben worden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte damals gesagt: "Wir machen mit den regelmäßigen Abschiebungen nach Afghanistan ernst."

Wer­bung

Verständigung mit Taliban

Die frühere Bundesregierung von SPD, FDP und Grünen hatte solche Abschiebungen wegen der Machtübernahme der Taliban zunächst ausgesetzt. Erst unter Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wurden direkte Abschiebungen in das Land wieder aufgenommen. Das Bundesinnenministerium hatte sich darüber laut einem Sprecher mit "Vertretern der afghanischen De-facto-Regierung" verständigt.

Dobrindt hatte dem "Focus" gesagt: "Abschiebungen nach Afghanistan sollen regelmäßig und regulär umgesetzt werden." Die Gesellschaft habe ein Interesse daran, dass Straftäter das Land verlassen müssten./bw/DP/he