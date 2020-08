Nach US-Arbeitslosenzahlen: DAX bricht nach oben aus

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 12.634,79 Punkten in den Handel ein. Nachdem er immer wieder das Vorzeichen wechselte, fiel er deutlich zurück und notierte auf rotem Terrain. Dann wurden jedoch in den USA Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, was neuen Schwung brachte. Derzeit gewinnt der DAX 0,74 Prozent auf 12.685,17 Zähler hinzu.

"Die Investoren sind sich derzeit nicht einig, ob eine bereits begonnen Stabilisierung der globalen Konjunktur nach dem Corona-Schock dem erneut aufkeimenden Handelsstreit zwischen China und den USA die Stirn bieten kann", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect Bank. US-Präsident Donald Trump hat neuerdings die chinesischen Video-App TikTok im Visier, in der er eine "Bedrohung" der nationalen Sicherheit sieht.

US-Arbeitsmarktdaten

Neben dem Dauerthema Corona-Infektionen blicken die Anleger nun gespannt in die USA, wo am Nachmittag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli kam. In Corona-Zeiten wird diesem ganz besondere Beachtung geschenkt.

Überraschenderweise fielen die Daten nicht so schlimm aus, wie zuvor befürchtet worden war. Außerhalb der Landwirtschaft wurden im Juli 1,76 Millionen Stellen neu geschaffen. Erwartet worden waren lediglich 1,51 Millionen Stellen. Auch bei der Arbeitslosenquote zeigte sich ein etwas besseres Bild als die düsteren Prognosen. Diese soll sich im Juli auf 10,2 Prozent belaufen, während der Markt von 10,3 Prozent ausging.

US-Konjunkturpaket im Blick

Im Blick bleibt auch die Hängepartie in Washington beim Schnüren eines weiteren Hilfspakets. Die Verhandlungen um ein weiteres Corona-Konjunkturpaket sind erneut ins Stocken geraten. US-Präsident Trump erneuerte unterdessen seine Drohung, Teile des angestrebten Konjunkturpakets einfach über Verfügungen durchzusetzen, falls es im Kongress keine Einigung geben sollte.

Redaktion finanzen.net und dpa-AFX

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images