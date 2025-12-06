Addex Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Addex Therapeutics stellte am 04.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Addex Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,770 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,29 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net