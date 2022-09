adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Vormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel adidas 144,00 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 146,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 145,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.221 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (306,45 EUR) erklomm das Papier am 02.09.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,34 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,50 EUR am 01.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 0,37 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 215,27 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 04.08.2022 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,88 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.596,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Am 08.11.2023 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,91 EUR fest.

