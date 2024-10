adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 234,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 234,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 240,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 222.836 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,90 EUR erreichte der Titel am 30.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,38 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 230,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 31.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent gesteigert.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte adidas die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

