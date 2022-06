adidas Aktie News: adidas am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel adidas 189,02 EUR

Um 03.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 189,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 191,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 188,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.661 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2021 bei 336,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,64 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 165,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 14,29 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 272,21 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 06.05.2022. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,60 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.302,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.268,00 EUR eingefahren.

Die adidas-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. adidas dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,33 EUR je Aktie belaufen.

