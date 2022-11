adidas Aktie News: adidas steigt am Nachmittag stark

Aktien in diesem Artikel adidas 112,28 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 04:22 Uhr 22,3 Prozent. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.817.445 adidas-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 300,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,02 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 159,07 EUR.

Am 20.10.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,22 Prozent auf 6.408,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,70 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

