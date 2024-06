adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 232,40 EUR.

Die adidas-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 232,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 234,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 231,20 EUR. Bei 232,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 74.882 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 236,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 1,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,46 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 216,69 EUR aus.

Am 30.04.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,27 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. adidas dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

