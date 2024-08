adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 212,80 EUR ab.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 212,80 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 212,40 EUR ab. Mit einem Wert von 214,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 24.059 adidas-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR. 13,72 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 37,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,25 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5,82 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

