adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag kaum bewegt

Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie um 06.07.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 166,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 166,46 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 157,26 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 166,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 844.263 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (336,25 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 50,54 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 157,26 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 5,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte adidas am 06.05.2022 vor. Das EPS lag bei 1,60 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.268,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte adidas am 04.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,12 EUR je adidas-Aktie.

