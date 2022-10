adidas Aktie News: adidas reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Aktien in diesem Artikel adidas 124,36 EUR

Das Papier von adidas konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 124,12 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 124,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.162 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 300,25 EUR. Gewinne von 58,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 115,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,21 EUR.

adidas ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,88 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.596,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,81 EUR je adidas-Aktie.

