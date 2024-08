adidas Aktie News: adidas verliert am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 212,20 EUR ab.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 212,20 EUR. Bei 211,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,00 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.077 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 242,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 14,04 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 154,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 233,33 EUR je adidas-Aktie an.

adidas veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,82 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,54 EUR im Jahr 2024 aus.

