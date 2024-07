adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 217,40 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 217,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 217,00 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 218,60 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 77.503 Aktien.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 8,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 215,77 EUR für die adidas-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.04.2024. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,27 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,32 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

