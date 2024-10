adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 235,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 235,40 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 236,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 235,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.294 adidas-Aktien.

Am 30.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 243,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,61 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 230,92 EUR für die adidas-Aktie.

Am 31.07.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent auf 5,82 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

