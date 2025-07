adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 214,40 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 214,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 214,90 EUR. Bei 213,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 109.748 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Mit einem Zuwachs von 23,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 175,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,24 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,00 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 256,50 EUR für die adidas-Aktie.

adidas gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 0,95 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,68 EUR je adidas-Aktie.

