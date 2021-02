adidas-Aktie aktuell: adidas stärker

Aktien in diesem Artikel adidas 291,00 EUR

3,97% Charts

News

Analysen

Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 290,80 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 14.029 Punkten tendiert. Bei 291,80 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 284,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 360.544 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.11.2020 bei 306,70 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2020 Kursverluste bis auf 162,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,76 EUR je adidas-Aktie an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 10,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Marken adidas, Reebok, TaylorMade-adidas Golf sowie CCM Hockey sind in nahezu jedem Land der Welt erhältlich. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Produkten und bietet sowohl Spitzensportlern bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus.

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Green Bonds: Nachhaltig begehrt

adidas-Aktien setzten sich an die DAX-Spitze - Positives Chartbild

Lösen Apple, Peloton & Co. Fitnessstudios komplett ab? Diese Homefitness-Aktien sind jetzt einen Blick wert

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com