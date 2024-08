adidas Aktie News: adidas macht am Dienstagvormittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 213,30 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 213,30 EUR. Bei 213,70 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 213,20 EUR. Bisher wurden heute 3.980 adidas-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,50 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,33 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 233,33 EUR an.

Am 31.07.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,82 Mrd. EUR gegenüber 5,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,54 EUR je Aktie belaufen.

