adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 223,50 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 223,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 222,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 227,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 244.463 adidas-Aktien.

Bei 236,30 EUR markierte der Titel am 03.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,73 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 EUR belaufen. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 216,69 EUR.

Am 30.04.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach -0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – ein Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.

