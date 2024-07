adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 228,90 EUR ab.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 228,90 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 228,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 230,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.179 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 32,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 215,77 EUR.

adidas gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie generiert. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,32 EUR im Jahr 2024 aus.

