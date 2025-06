adidas Aktie News: adidas gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von adidas zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 194,90 EUR.

Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 195,10 EUR aus. Mit einem Wert von 194,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.032 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 26,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,99 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,33 EUR.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,15 Mrd. EUR – ein Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,64 EUR je Aktie belaufen.

